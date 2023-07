Carrettieri, conto alla rovescia per il 2° appuntamento con il Macchie

Il secondo incontro di “Carrettieri, storie e curiosità”, presentato da Marco Macchieraldo, si terrà giovedì 13 luglio, dalle ore 21:00 alle 22:15.

Durante la serata verranno proiettati filmati storici originali, degli anni ’70 – ’80, sulla storia e le curiosità, che legano i carrettieri alla nostra tradizione.

Sarà possibili partecipare alla serata presso la sede dei Carrettieri di Vigliano Biellese (Via per Chiavazza, 49), per immergersi in un mondo storicamente vicino, ma lontano dalla nostra quotidianità, per far vivere in noi uno spirito “antico” da preservare.

Si ricordano inoltre che l’ultimo appuntamento si terrà lunedì 14 settembre.

Per prenotazioni o ulteriori informazioni: 333.266.2599.