A Vigliano il 20° concerto di Organalia 2023

Il ventesimo concerto di Organalia 2023 si terrà a Vigliano Biellese, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, Venerdì 14 luglio alle 21. Il concerto viene realizzato con il contributo della Fondazione CRT e del Comune di Vigliano Biellese e con i patrocini della Regione Piemonte e della Provincia di Biella.

L'appuntamento che valorizzerà l'organo costruito dalla Bottega Organara Dell'Orto&Lanzini nel 2007, avrà quali protagonisti il mezzosoprano Laura Capretti e l'organista Daniele Rinero per un programma interamente dedicato alle musiche di Georg Frederic Händel. Con l'occasione sarà presentato il cd realizzato dal marchio discografico Elegia Classics (www.elegiaclassics.com) contenente tutto il programma di questa serata che è suddiviso idealmente in due parti, le cui intitolazioni sono tratte da un'aria - che verrà eseguita alla fine del concerto - "Lascia la spina, cogli la rosa" dall'oratorio "Il trionfo del tempo e del disinganno".

Si inizierà con "Lascia ch'io pianga mia cruda sorte" (da Rinaldo HWV 7) per proseguire con la Passacaglia in Sol minore HWV 432 e con l'Andante tratto dal Concerto per organo op. 4 n.1 in Sol minore HWV 289. Due le arie tratte dall'opera Alcina: "Ah, mio cor, schernito sei" e "Verdi prati, selve amene" mentre la prima parte dell'appuntamento verrà suggellata dalla celebre aria "Ombra mai fu", dall'opera Serse.

La seconda parte della serata verrà aperta dal solenne brano, sinfonia dall'atto terzo dell'opera Salomone, L'arrivo della Regina di Saba che sarà seguito da un brano, Hornpipe, tratto dalla Suite Water Music e dalla Coronation Anthem Zadok the Priest. Per organo e voce si potranno ascoltare: Dopo notte, atra e funesta (da Ariodante HWV 33), Sei in fiorito ameno prato (da Giulio Cesare in Egitto HWV 17) e, ciliegina sulla torta, Lascia la spina, cogli la rosa (da Il trionfo del Tempo e del Disinganno HWV 46). L'ingresso, come di consueto, sarà con libera offerta.