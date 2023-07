Precipita dalla cima del Gran Truc, salvato escursionista francese

Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti in Val Pellice per soccorrere un escursionista di nazionalità francese precipitato in discesa dalla cima del Gran Truc.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 dal compagno di escursione che ha raggiunto l'infortunato, caduto per un centinaio di metri, procurandosi una sospetta frattura a entrambi gli arti superiori e un trauma facciale. Al momento della chiamata la zona dell'incidente, intorno a 2100 metri di quota, era interessata da nebbia che non consentiva all'eliambulanza di avvicinarsi.

Sono state quindi elitrasportate a monte del ferito due squadre di tecnici del Soccorso Alpino che hanno iniziato le manovre di stabilizzazione. Intorno alle 19.30, un miglioramento delle condizioni meteo ha permesso il recupero tramite verricello del paziente, che è stato ricoverato in ospedale con codice giallo.

In seguito è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco per recuperare il compagno dell’infortunato, non più in grado di scendere a piedi, e i soccorritori intervenuti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 20.30.