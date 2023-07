Dal Nord Ovest - Dopo la lite invade la corsia e investe il rivale con l'auto

Ha investito con l'automobile il rivale, dopo averci litigato. Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via della Rusca a Nichelino, dove i Carabinieri hanno arrestato un 28enne di Moncalieri con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane ha iniziato a discutere in maniera accesa con un 27enne, sotto gli occhi di numerosi testimoni. L'aggressore, a bordo della propria macchina, avrebbe deliberatamente invaso la corsia opposta di marcia dirigendosi verso la vittima, che al momento dell'incidente si trovava a piedi. Con un'azione violenta e premeditata, il 28enne avrebbe colpito il 27enne con il paraurti anteriore sinistro dell'auto, causando lesioni alla gamba e al braccio sinistro e facendolo cadere. Fortunatamente, la tempestività del soccorso ha consentito il trasporto immediato del ferito al CTO di Torino.

Secondo quanto riferito dai medici, la vittima ha riportato escoriazioni e contusioni che richiederanno un periodo di guarigione di circa 5 giorni. Nonostante l'episodio fosse estremamente pericoloso, la prognosi sembra confermare che le ferite siano lievi e guaribili nel breve periodo. I carabinieri hanno sequestrato la vettura utilizzata dal 28enne durante il tentato omicidio, per accertamenti e raccogliere ulteriori prove che possano contribuire all'indagine in corso.

Al momento, le motivazioni che hanno portato all'escalation della lite tra i due giovani non sono ancora chiare. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l'intera dinamica dell'incidente e raccogliere ulteriori testimonianze al fine di stabilire le cause che hanno scatenato l'aggressione.