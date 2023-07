Supera le casse, risuona l'allarme e scappa a piedi con una maglietta rubata

Ha fatto perdere le sue tracce l'autore del tentato furto, avvenuto all'interno di un esercizio commerciale di Biella.

È successo ieri pomeriggio, 10 luglio: stando alle ricostruzioni del caso, l'uomo è scappato a piedi dopo che era scattato l'allarme antitaccheggio al momento di attraversare le casse. Con sé aveva una maglietta rubata, ritrovata a pochi metri di distanza dalla struttura.

Sul posto gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito e le ricerche del soggetto. Le indagini sono tuttora in corso per dare un volto al responsabile.