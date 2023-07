Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto a Verrone, in prossimità dello stabilimento Stellantis.

È accaduto intorno alle 8 di oggi, 11 luglio: stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita su di un fianco nella carreggiata e il conducente (di cui non si conoscono ancora le generalità) sarebbe stato estratto dal personale dei Vigili del Fuoco. In seguito, è stato assistito dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.