Con l'auto finisce nel fossato vicino al Ponte della Pistolesa, illesa una giovane di Bergamo

Effettua una manovra errata e finisce con l'auto nel fossato, in prossimità del Ponte della Pistolesa. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 14.50, a Veglio: alla guida una 28enne della provincia di Bergamo, rimasta fortunatamente illesa nel sinistro. Il mezzo è stato poi recuperato, alla presenza dei Carabinieri, giunti sul posto per i rilievi di rito.

Qualche ora dopo, in via Milano, a Vigliano Biellese, incidente tra due auto condotte da un donna di 85 anni e un uomo di 72. Anche in questo caso, non si sono registrati feriti.