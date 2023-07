Portula, una targa speciale per la collaboratrice scolastica: il grazie di Comune e scuole

Una targa di ringraziamento alla collaboratrice scolastica Antonella Scalcon per i suoi anni di servizio presso le scuole dell'infanzia e primaria di Portula. La consegna del riconoscimento è avvenuto questa mattina, 11 luglio, alla presenza di insegnanti, animatori e ragazzi del centro estivo assieme al primo cittadino di Portula.

“È stata una vera sorpresa, non se l'aspettava – racconta il sindaco Fabrizio Calcia Ros – Era visibilmente commossa ma tanti altri lo erano visto che tra qualche giorno raggiungerà la meritata pensione. Come amministrazione ci è sembrato giusto gratificarla con una targa speciale, soprattutto per lodarne l'impegno e il lavoro svolto con dedizione e passione in tutti questi anni”.