A Ronco Biellese la festa d'estate dei “nonnini” della Casa di riposo

Festa d'estate la scorsa settimana per i 28 ospiti della residenza per anziani Il Giardino Sereni Orizzonti di Ronco Biellese, alla presenza del Sindaco Carla Moglia e della quasi totalità dei parenti.

“Una giornata bella ed impegnativa – dichiara il Direttore Domenico Schiavello - e spero che ci siano tantissimo altre feste come questa in struttura. La festa è venuta bene ed abbiamo regalato una giornata di allegria ai nostri nonnini, tenuto conto che in questo periodo molti loro parenti vanno in vacanza. Ringrazio tutto il personale, l'animatrice Angela Pasqual Tosco e le volontarie dell'animazione”.