Un successo la Giornata del Migrante. Carli: “Valdilana si dimostra paese solidale e aperto all’integrazione”

In occasione della Giornata del Migrante il Comune di Valdilana, gli operatori del progetto Sai, la rete delle associazione di ValdilanAccoglie (Associazione Giorgio e Nino Maurel, Cresco, Gruppo Vincenziano, Mani Tese, Caritas, Parrocchie) le Pro Loco e le comunità presenti sul territorio hanno voluto organizzare un pomeriggio di riflessione, festa e condivisione sui temi della solidarietà e dell’accoglienza.

Le quasi trecento persone presenti al convegno hanno potuto ascoltare i contributi di Luca Rondi, giornalista di Altraeconomia, e del professor Alessandro Orsi. Il primo ha dato una lettura globale e internazionale del fenomeno, ponendo l’accento sulla politica dei respingimenti che viola i diritti dell’uomo, mentre il secondo ha parlato delle migrazioni nel nostro territorio che sempre ha saputo accogliere e integrare. Si è soffermato, in particolare, sulla migrazione veneta che ha cambiato nel giro di pochissimi anni i cognomi più diffusi dei nostri paesi. Gianluca Coppa coordinatore del progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) di Valdilana ha presentato i risultati ottenuti nei sei anni di attività nel Comune.

Ha sottolineato i traguardi raggiunti per favorire l’integrazione (tirocini, lavoro e autonomia lavorativa) e la cooperazione che si è instaurata con tante realtà, grazie al tessuto sociale coeso e solidale del territorio. La prima parte del pomeriggio si è conclusa con le testimonianze di Ibrahim Dijre che ha raccontato il suo cammino di integrazione e di Mathusha della Comunità Tamil di Valdilana. Le loro parole forti e coinvolgenti hanno creato un legame empatico con gli ascoltatori, poiché per accogliere è fondamentale riconoscere e accettare l’ altro come parte di sè. Al termine del convegno c’è stata la finale del triangolare di calcio tra gli animatori di Ponzone-Pratrivero, Trivero-Matrice e Mortigliengo, la premiazione della squadra vincitrice e l’inizio della cena etnica offerta dalle comunità presenti nel nostro territorio. Tra musica e canti si è festeggiato la bellezza di stare insieme e di camminare nella stessa direzione. Le differenze sono arricchimento, poiché siamo uniti dalla stessa umanità.

Il sindaco Mario Carli ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riuscita di questo evento: “Ancora una volta Valdilana si dimostra un paese solidale ed aperto all’integrazione. La scelta della mia amministrazione di aderire alla rete Sai è stata vincente. Scommettere su un’accoglienza organizzata ed efficiente crea benessere sia agli ospiti che ai cittadini. In questi anni pur avendo accolto 130 persone da ogni parte del mondo non abbiamo avuto problemi e difficoltà di ordine pubblico e in più il nostro Comune ha avuto vantaggi economici. Il progetto è finanziato direttamente dal Ministero degli Interni ed intorno all’accoglienza c’è un picco indotto che migliora l’economia del territorio”.

Anche l’assessore Elisabetta Prederigo ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita della giornata: “Ricordo Silvia Malpangotti, consigliera comunale che ha coordinato il convegno, la comunità Tamil e quella magrebina, tutti gli ospiti del Sai, le Pro Loco di Trivero e Mosso, Italia Chef e in particolare Tania, la cuoca, Teo del bar del Palazzetto, i ragazzi dei nostri centri estivi, l’associazione calcio Valdilana Biogliese e naturalmente tutta la rete di ValdilanAccoglie. I risultati positivi si ottengono insieme, coinvolgendo e facilitando la partecipazione, solo così si crea la nuova comunità. Vedere la soddisfazione espressa chiaramente sui volti dei partecipanti rinforza la nostra convinzione: è la cura per le relazioni e le persone il miglior modo di amministrare un paese ricco di potenzialità come Valdilana”.