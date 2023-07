Meteo, temperature in calo: è allerta gialla per temporali nell'alto Piemonte (foto di repertorio)

“Nel pomeriggio odierno una saccatura polare centrata tra l'Islanda e le Isole Britanniche si sposta progressivamente verso la Francia, erodendo il bordo occidentale del promontorio anticiclonico attualmente centrato sul Mediterraneo centrale e apportando sulla nostra regione flussi umidi sudoccidentali e deboli infiltrazioni di aria fredda in quota”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Questa configurazione determina un aumento dell'instabilità atmosferica dapprima a ridosso dei settori alpini, con rovesci e temporali sparsi deboli o localmente moderati, che si estenderanno dalla sera ai primi tratti di pianura a nord del Po, con temporali localmente forti tra Biellese, Sesia, Ossola, Vercellese e Novarese fino alle prime ore di domani, con grandine e locali raffiche di vento in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Da mercoledì pomeriggio la zona di bassa pressione si approfondirà ulteriormente allungandosi fino al Golfo del Leone, intensificando i flussi umidi e determinando un ingresso di aria fredda sul Piemonte più marcato ed esteso, con condizioni di instabilità diffusa su tutti i settori a nord del Po e temporali associati localmente forti, dalla sera fino alle prime ore di giovedì mattina. In seguito la situazione tenderà a migliorare gradualmente grazie alla parziale risalita della saccatura verso il nordest italiano, seppur in un contesto ancora variabile caratterizzato da rovesci e temporali sparsi, deboli o localmente moderati”.

“E' atteso un progressivo calo delle temperature sulle pianure piemontesi nei prossimi giorni, grazie al transito di masse d’aria fredda in quota sulla Pianura Padana, associato all’allontanamento dell’area depressionaria verso le regioni del Nordest tra mercoledì sera e giovedì mattina – si legge nella nota - Visti i fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla zona settentrionale orientale del Piemonte e sulla pianura ad esso adiacente sia per oggi che per domani”.