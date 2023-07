Filo a Milano Unica nel segno di FiloFlow

Filo è presente a Milano Unica (Fiera Milano – Rho) dall’11 al 13 luglio 2023 con i filati del progetto FiloFlow. Lo spazio riservato a Filo è nel Padiglione 1, all’interno dell’area “MU Community”.

La sinergia tra Filo e Milano Unica si manifesta in particolare nel segno della sostenibilità, della filiera e della creatività: per questo, da diversi anni Filo ha scelto di proporre a Milano Unica solo i filati delle aziende che aderiscono al suo progetto di sostenibilità, FiloFlow. Sotto il profilo stilistico-creativo, invece, Filo propone alla 37a edizione di Milano Unica il video “Geografie Immaginarie”, con le ispirazioni dei “Dialoghi Creativi” realizzati da Gianni Bologna per la 59a edizione di Filo.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, commenta: “La partecipazione di Filo a Milano Unica è una tradizione consolidata da anni, molto apprezzata dagli operatori del tessile e dettata dalla comune volontà dei due Saloni di rafforzare le sinergie che ci accomunano. Siamo però particolarmente soddisfatti di essere presenti alla 37a edizione di Milano Unica perché ha come cardine la valorizzazione della creatività sostenibile e della ricerca continua che unisce tradizione e innovazione. Sono valori che anche noi di Filo promuoviamo attraverso il nostro lavoro e quello delle aziende che partecipano al nostro Salone. Di edizione in edizione, nella continuità di filiera che innegabilmente lega le due fiere - con le aziende espositrici di Filo che sempre più forniscono materiali per la realizzazione dei tessuti e accessori proposti a Milano Unica - vediamo ampliarsi il terreno dei valori condivisi, l’approccio concreto alle sfide complesse che le aziende che compongono il settore tessile devono affrontare, dalla digitalizzazione alla formazione, fino alle nuove frontiere della comunicazione rese possibili dalla tecnologia, come il Metaverso. Ma è soprattutto su concetti come sostenibilità creativa, tracciabilità, circolarità e innovazione costante che Filo e Milano Unica si trovano in sintonia, nella convinzione condivisa che solo una filiera integra e coesa può realizzare quei prodotti tessili di alta qualità, ottenuti nel rispetto dell’ambiente e delle persone che il consumatore sempre più ci chiede”.

Vi aspettiamo dunque dall’11 al 13 luglio 2023 a Fiera Milano Rho, Padiglione 1, nello spazio riservato a Filo di Milano Unica!