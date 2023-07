Biella, ecco 250mila euro per spingere luoghi di aggregazione sociale. L'attenzione è per i giovani

Ammonta a quasi 250 mila euro il totale dei contributi deliberati dal CDA della Fondazione nella seduta del 6 luglio nell’ambito del bando “Spazio alla comunità”. Il bando, volto a dare sostegno agli enti del terzo settore e agli enti religiosi per la manutenzione di immobili e beni strumentali e l’acquisto e/o la manutenzione automezzi per lo svolgimento dell’attività di servizi di welfare ha ricevuto complessivamente 32 richieste dai diversi enti che operano nell’Area Welfare e Territorio che hanno presentato progetti per un valore complessivo di quasi 750 mila euro.

Il bando, che punta ad attivare le energie della comunità aggregandole verso progettualità condivise e stimolando i legami comunitari, vista la qualità delle richieste pervenute, ha assegnato contributi a tutte le iniziative presentate. “Spazio alla comunità è un bando particolarmente significativo perché aiuta le comunità locali a riappropriarsi di luoghi di aggregazione significativi, a crearne di nuovi e a mettere a punto forme di integrazione tra spazi, bisogni e energie umane che generano positività e inclusione sociale – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – per questo come Fondazione lo abbiamo riproposto ricevendo un’importante risposta da parte degli enti biellesi, in particolare poi siamo felici di aver caratterizzato questa edizione con il contributo a spazi di aggregazione giovanile”.

Tutte rispettate le finalità del bando attraverso le varie progettualità presentate, in particolare rafforzare i "luoghi del welfare", spazi fisici che generano interazioni ripetute tra le persone, orientate allo sviluppo di relazioni di sostegno reciproco e di forme di collaborazione nell'ottica dello sviluppo della comunità e favorire e incrementare forme di avvicinamento tra le comunità locali e gli enti attivi sui singoli territori. Inoltre, tra le priorità di questa edizione del bando, oltre al sostegno economico delle aziende locali che si occuperanno dei lavori di ristrutturazione e della fornitura di beni strumentali e automezzi per realizzare attività e servizi, va citata l’intenzione di rigenerare spazi e luoghi che possano promuovere una maggiore relazione tra giovani, territorio, collettività, favorendo progettualità (anche partecipate) a vantaggio dell'intera comunità.

Sono stati sostenuti inoltre interventi con specifiche ricadute a favore dei soggetti in maggiore stato di fragilità economica e sociale (anziani, disabili, indigenti...) che nella complessità del sistema attuale (effetti della crisi economica e della guerra, mutamenti della società post pandemica) si trovano maggiormente indeboliti e interventi di manutenzione che favoriscano azioni di sostenibilità ambientale ed energetica nell'ottica di incoraggiare gli enti a adottare pratiche sostenibili che riducano gli impatti ambientali.

Tra i progetti più significativi va citato il recupero del Mulino di Sordevolo che è stato sostenuto con 13 mila euro. Il progetto, avviato nel 2009, è un obiettivo fondamentale del percorso di rigenerazione comunitaria perseguito dal 1998 dall’Ecomuseo Vale Elvo e Serra oltre che un monumento significativo della cultura contadina biellese che utilizzava in modo sostenibile la forza dell’acqua per dare energia a questo bene comune attorno al quale oggi collaborano diverse realtà comunitarie locali. Il contributo della Fondazione permetterà di rigenerare un grande spazio comune, nuovo motore di sviluppo locale. Oltra alla restituzione ai residenti della memoria di un luogo significativo per l’economia locale verrà aperto uno spazio per far sperimentare ai giovani nuovi percorsi educativi (Scuola senza pareti) e lavorativi legati alle risorse reali e alla sostenibilità. Il mulino tra le altre cose verrà inoltre coinvolto come elemento strategico nella rinascita delle filiera del castagno.

Permettere a mamme e bambini in difficoltà, ospitati dal centro aiuto alla vita di Biella presso Casa 2000 a Palazzo Gromo Losa, di spostarsi nel territorio biellese utilizzando un mezzo idoneo e non inquinante: è questo l’obiettivo del finanziamento di 10.500 euro stanziato dalla Fondazione. Si tratta di un’azione semplice ma di grande impatto per questi soggetti fragili che, dopo l’allontanamento dalle proprie case in seguito a situazioni di violenza o gravi difficoltà, devono poter ricostruire una vita nuova, basata sul rapporto mamma-bambino, ma anche aperta al mondo. Disporre di un mezzo di trasporto attraverso l’associazione permette dunque di aprirsi alle molte opportunità formative, agli eventi, alle iniziative, alle proposte sportive e culturali che il territorio offre, accelerando il processo di inclusione sociale. Il progetto si pone in continuità con quanto già fatto dalla Fondazione con il sostegno del Centro aiuto alla vita.

La Fondazione ha assegnato € 10.500 a Anteo Impresa Cooperativa Sociale per la realizzazione del progetto “La botanica delle relazioni. Co-progettazione di un giardino multisensoriale: pratiche inclusive e sensoriali nel rapporto con la natura”. Obiettivo del progetto è quello di creare un luogo di incontro sui temi della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale e dell’apprendimento multigenerazionale. Il cortile interno dell’RSA Belletti Bona verrà trasformato in un giardino multisensoriale aperto al pubblico in modo da favorire l’interazione sociale degli anziani. Basandosi sui principi dell’ecologia dell’apprendimento e dell’educazione comunitaria verranno inoltre avviate attività intergenerazionali con al centro la natura.

Grazie a un contributo di €10.500 la Parrocchia Santa Maria Assunta di Mongrando realizzerà il progetto “Giardino Alzheimer: un giardino per i ricordi”. La struttura, destinata a stimolare i malati ridestandone i ricordi legati alla terra, sorgerà in un’area di circa 1500 mq adiacenti al centro diurno Alzheimer di Mongrando. Verrà attuato grazie ad essa un percorso di cura basato su un approccio globale di assistenza che permetterà ai pazienti di muoversi in sicurezza in un ambiente protetto ma ricco di stimoli. In considerazione del forte aumento delle necessità connesse alle nuove povertà la Fondazione ha stanziato un contributo di € 13.000 a favore della Fondazione Ravetti Onlus – Biella per la realizzazione dell’ammodernamento del locale destinato ad emporio solidale. Da anni a servizio della comunità biellese la struttura verrà resa più funzionale, verrà effettuato l’efficientamento energetico e verranno migliorati accesso e locali interni. Nel complesso dunque i beneficiari potranno disporre di locali più accoglienti nei quali ritirare i pacchi alimentari quotidiani, soprattutto freschi, che per molte famiglie e realtà fragili rappresentano un sostegno indispensabile.

Viene di seguito riportato l’elenco complessivo delle delibere:

Bando Spazio alla Comunità (TOTALE € 249.500,00)

SETTORI RILEVANTI

€ 249.500,00

Volontariato, filantropia e beneficenza € 249.500,00

€ 13.000,00 Cooperativa del Mulino Onlus – Sordevolo (BI), per la realizzazione del progetto ecomulino - nuove generazioni;

€ 13.000,00 Fondazione Ravetti Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto l'emporio: a servizio della comunità;

€ 10.500,00 Maria Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto transitiamo;

€ 10.500,00 Anteo Impresa Cooperativa Sociale – Biella, per la realizzazione del progetto "la botanica delle relazioni" la co-progettazione di un giardino multisensoriale: pratiche inclusive e sensoriali nel rapporto con la natura:

€10.500,00 Parrocchia Santa Maria Assunta – Mongrando (BI), per la realizzazione del giardino Alzheimer: un giardino per i ricordi;

€10.500,00 Centro di Aiuto alla Vita di Biella Odv – Biella, per la realizzazione del progetto metti in moto casa2000!;

€10.500,00 Parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora – Biella, per la realizzazione del progetto un ascensore verso il bene;

€ 10.500,00 Amici di Bagneri "Enrica Simone" Odv – Biella, per la realizzazione del progetto mani, testa, cuore - botteghe creative a Bagneri;

€10.500,00 Parrocchia di Sant’Eusebio Vescovo- Valdilana (BI), per la realizzazione del progetto oratorio... casa x tutti;

€ 10.500,00 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Rimini, per la realizzazione del progetto un automezzo per l'inclusione;

€ 10.000,00 Parrocchia San Germano- Tollegno (BI), per la realizzazione del progetto Rialmosso: la casa della comunità tollegnese;

€10.000,00 Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri – Biella, per la realizzazione del progetto sostituzione caldaia "abitiamo San Filippo";

€ 8.500,00 Associazione Biellese del Castagno Ij Maron ed l'Arbo – Casapinta (BI), per la realizzazione del progetto laboratorio abc "ij Maron ed l'Arbo";

€ 8.500,00 Atelier S.R.L. Impresa Sociale – Valdilana (BI), per la realizzazione del progetto Valdilana hub: un nuovo spazio di rigenerazione e innovazione per la comunità;

€ 8.500,00 Gruppo Alpini di Zumaglia – Zumaglia (BI), per la realizzazione del progetto insieme in modo sostenibile;

€ 8.500,00 Parrocchia di S. Paolo – Biella, per la realizzazione del progetto quattro ruote per mille cuori: un furgone per sollevare tutti;

€ 8.500,00 Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Croce Rossa attività sociali: lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato e della tettoia adiacente a Biella;

€ 8.500,00 Parrocchia San Cassiano – Biella, per la realizzazione del progetto nuove finestre per l'oratorio;

€ 8.500,00 Parrocchia di San Grato – Biella, per la realizzazione del progetto insonorizzazione sala multimediale

€ 8.500,00 Associazione Facimus Famiglie Vigliano – Vigliano B.se (BI), per la realizzazione del progetto "casa della comunità " ri-costruiamo un luogo accogliente per attività culturali e di inclusione - fase 2;

€ 7.500,00 Azione Cattolica Biella – Biella, per la realizzazione del progetto spazio co-working presso sede storica dell’Azione Cattolica di Biella;

€ 6.500,00 Fondazione Albertina e Giovanni Rivetti – Valdengo (BI), per la realizzazione del progetto officina benessere comunità;

€ 6.000,00 Organizzazione di Volontariato Legami di Cuore- Biella, per la realizzazione del progetto "la stanza delle fusa" - percorsi di socializzazione, pet friendly e pet therapy con i gatti per bambini con disturbi dello spettro autistico;

€ 5.500,00 Società Ginnastica La Marmora Asd – Biella, per la realizzazione del progetto l'attività all’aperto al palaginnastica la marmora per i giovani e non solo......

€ 5.000,00 Pro Loco Magnano Aps – Magnano (BI), per la realizzazione del progetto fuori un'idea; € 3.500,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Biella, per la realizzazione del progetto lungo le vie del mondo;

€ 3.500,00 Vermogno Vive Aps – Zubiena (BI), per la realizzazione del progetto lavori di completamento per il recupero del forno comunitario;

€ 3.500,00 Associazione Biellese Volontariato Odv – Biella, per la realizzazione del progetto abv sempre e per tutti e più ecologica;

€ 3.000,00 Scuola Materna Paritaria Asilo Infantile "Silvia Rivetti Mazzucchetti" – Vigliano Biellese, per la realizzazione del progetto rinnovo locale sezione primavera- scuola dell’infanzia paritaria "Silvia Rivetti Mazzucchetti";

€ 2.500,00 Parrocchia di San Giuseppe – Biella, per la realizzazione del progetto un minibus per un oratorio e tre parrocchie;

€ 2.500,00 Parrocchia di San Giovanni Battista – Biella, per la realizzazione del progetto una casa lungo la strada di Oropa;

€ 2.500,00 Monastero Romite Battistine – Biella, per la realizzazione del progetto accogliere in monastero.