Benna guarda alle nuove generazioni: nuovi alunni in aumento, interventi e nuovo look alle scuole

L’anno scolastico si è da poco concluso ma l’amministrazione comunale di Benna è già al lavoro per il prossimo rientro di settembre. Nei giorni scorsi, infatti, in collaborazione con la ditta che gestisce il servizio mensa, sono stati ritinteggiati i refettori di entrambi i plessi. Nei prossimi mesi, la Scuola Primaria sarà oggetto di un secondo lotto di lavori di efficientamento energetico attraverso l’isolamento del sottotetto, la sostituzione dei serramenti dei servizi igienici e delle porte esterne.

Alla Scuola dell’Infanzia, invece, sono previsti alcuni interventi di risanamento dell’intonaco esterno ammalorato e altri piccoli lavori interni, mentre per il prossimo anno l’edificio sarà oggetto di lavori finalizzati al risparmio energetico, anche questi, come per l’altro plesso finanziati con contributi ministeriali. Per quanto riguarda i servizi parascolastici, il Comune garantisce anche per l’anno scolastico 2023/2024: pre e post scuola dalle 7.30 alle alle 8.30 e dal termine delle lezioni sino alle 17.30 dal lunedì al venerdì per entrambi i plessi.

Per la Scuola Primaria, inoltre, per le classi ad orario normale, nei due giorni in cui l’orario di lezione finisce anticipatamente, per le famiglie che lo necessitano, è garantito anche il servizio di laboratori ludico didattici. Si ricorda che le iscrizioni ai servizi di pre, post scuola, mensa e scuolabus vanno effettuate con la relativa modulistica disponibile nella sezione Servizi Scolastici del sito del Comune oppure presso gli uffici comunali entro il 30 luglio.

“Come ogni anno ci impegniamo ad offrire tutti i servizi parascolastici necessari e fondamentali per le famiglie degli alunni – spiega il sindaco Cristina Sitzia - inoltre l’intensa sinergia tra Comune e Scuole garantisce anche un importante ampliamento dell’offerta formativa, attraverso progetti specifici ed altri realizzati in collaborazione con le Associazioni del paese e con alcune realtà economiche particolarmente sensibili al mondo scolastico. Dopo qualche anno difficile dovuto anche al calo demografico, complice l’aumento delle nascite registrato negli ultimi tre anni e l’arrivo di nuove famiglie in paese, oltre a diversi alunni provenienti dal circondario, gli iscritti ad entrambe le scuole sono tornati ad aumentare, un segnale importante per la nostra realtà e per il futuro.”