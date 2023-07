A Biella arriva la Stanza delle Fusa, Scicolone: “Sarà una realtà unica in Piemonte e in Italia”

“Comunico con gioia che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha stanziato 6000 euro per la realizzazione nella nuova bellissima sede di Miciolandia che vedrete a settembre: la Stanza delle Fusa”. A scriverlo, sui propri canali social, il presidente dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone.

“Una stanza – si legge - pensata, creata, arredata e colorata in funzione di attività di socializzazione e per therapy con i gatti indirizzate a bambini con disturbo dello spettro autistico, disturbi specifici dell'apprendimento ed adulti con problematiche psichiatriche per i quali sia fondamentale l'attività con gli a...mici. Con questo progetto non saranno i gatti a doversi muovere per raggiungere la comunità ma la stessa potrà godere del loro prezioso aiuto in un ambiente che è e sarà la loro casa. Con la Stanza delle Fusa Miciolandia e i suoi 220 mq di spazio diventerà una realtà unica in Piemonte e in Italia. Grazie di cuore alla Fondazione”.