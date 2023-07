Scacchi al Ricetto col Torneo Semilampo

Anche la seconda edizione del Semilampo “Scacchi al Ricetto” è stata un successo. Lo annuncia lo Scacci Club Valle Mosso Biella sul proprio sito web: “Grazie alla collaborazione instaurata con il Comune di Candelo nell’ultimo anno, abbiamo riproposto un torneo che ha trovato il gradimento di molti giocatori, che hanno trascorso un pomeriggio all’aperto all’interno del rinomato Borgo Storico del Ricetto di Candelo”.

Tra i 34 partecipanti (uno in più dello scorso anno) ha alla fine trionfato Erick Marangone con 5,5 punti: il giovane cossatese è sempre più a suo agio con la cadenza rapida ed è capace di gestire ogni incontro giocando con calma la prima parte, per poi aumentare vertiginosamente il ritmo quando il tempo sull’orologio si riduce a pochi (o anche pochissimi) secondi. Alle sue spalle, con mezzo punto di ritardo, si è piazzato uno dei numerosi giocatori residenti a Candelo presenti: Enrico Rocchi, sempre bravo nei semilampo. Terzo classificato, con lo stesso punteggio di Rocchi, ma con un peggiore spareggio tecnico, Alessandro Gasparetto.

Tra i premi speciali, Stefano Lavino ed Emiliano Tiritan hanno ottenuto quelli riservati alle fasce Elo, mentre due giovani alle loro prime esperienze sulla scacchiera, Daniele Fiorino (al primo torneo) e Diego Siragusa (al secondo torneo), hanno conquistato la coppa riservata agli Under 14 ed agli Under 10.

“Ci ha fatto molto piacere vedere molti volti nuovi tra i giocatori, alcuni dei quali hanno disputato un buon torneo ed hanno fatto vedere un buon gioco, riuscendo a mettere in difficoltà i giocatori di maggiore esperienza – si legge nella nota - I nostri ringraziamenti vanno estesi ovviamente anche a tutti gli altri partecipanti, al Comune di Candelo (rappresentato alla premiazione dalla Vice Sindaco Selena Minuzzo) ed a Gabba Salumi, importante ditta candelese che ha messo in palio i premi del torneo. Come tutti i tornei di quest’anno che si disputano nelle località aderenti, anche il torneo al Ricetto era inserito nel progetto Terra della Lana”.