Nuoto pinnato, pioggia di medaglie per lo Sport Club Pralino

Durante il primo weekend di luglio si sono svolti i campionati italiani di categoria di nuoto pinnato presso la prestigiosa piscina di Napoli, che ha ospitato gli atleti dello Sport Club Pralino di Biella.

Brilla Pietro Pernici, che strappa due argenti nei 50 e 100 metri mono, un bronzo nei 200 metri mono e si piazza quarto nei 400 metri mono. Bottino di medaglie anche per Valentina Basso che si piazza seconda nei 200 e 400 metri mono e sesta nei 100 metri mono. Giorgia Destefani, appena tornata in Italia dopo i mondiali in Egitto, si classifica prima nei 50 metri pinne.

Anche Giulia Cerchi conquista due medaglie: è argento nei 100 metri pinne e bronzo nei 50 metri pinne. Buoni piazzamenti anche per gli atleti più giovani: due sfortunati quarti posti per Sofia Zecchini, nei 100 e 200 metri pinne; Camilla Mastromauro si posiziona dodicesima nei 50 metri mono, decima nei 200 metri mono e settima nei 100 metri mono; la sorella, Beatrice Mastromauro si classifica invece ventinovesima nei 50 e 100 metri pinne; Francesco Acquadro si classifica diciannovesimo nei 400 metri pinne, trentunesimo nei 50 metri pinne, trentacinquesimo nei 200 metri pinne e trentaseiesimo nei 100 metri pinne; Nicolò Marchiori, si classifica diciassettesimo nei 50 metri mono, nono nei 200 e 400 metri mono, quattordicesimo nei 100 metri mono e nei 50 metri apnea; infine, Andrea Cartotto si posiziona quarantottesimo nei 100 metri pinne, trentaquattresimo nei 200 metri pinne e diciassettesimo nei 400 metri pinne.

Grande successo per le staffette, con le quali lo Sport Club Pralino si proclama Campione d’Italia ben due volte: è oro per le staffette 4x100 pinne femmine e 4x50 mista femmine composte da Basso, Destefani, Cerchi e Zecchini. È inoltre argento la sfeffetta 4x100 mista mono composta da: Pernici, Basso, Marchiori e Destefani. Le soddisfazioni non sono ancora finite: domenica 9 luglio si è svolta la seconda Coppa Italia in acque libere alla quale hanno partecipato due atlete dello Sport Club Pralino: Savioli Gaia si proclama tra le migliori d’Italia strappando un bronzo assoluto e un argento di categoria nel 1km mono; anche Carlotta Colombo, per la stessa distanza, difende a pieno regime i colori della squadra e si classifica sesta di categoria.

Il mese di luglio è quindi cominciato con un grande successo per gli atleti e le atlete dello Sport Club Pralino, che insieme agli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli, continuano gli allenamenti in visione dei Campionati Italiani Assoluti in acque libere, che si terranno nelle nostre acque del Lago di Viverone.