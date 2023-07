Ivan Turcich al TeamVolley

Il TeamVolley ha il piacere di annunciare l’inserimento di coach Ivan Turcich all’interno del suo staff tecnico. Un nome ben noto nell’ambiente biellese, che ha bisogno di poche presentazioni. Coach Turcich – novarese classe 1994 e di origini croate - è reduce da due annate strepitose alla Virtus Biella: due campionati stravinti e altrettante promozioni ottenute sul campo, dalla Prima Divisione fino alla Serie C regionale. Per lui, questo è il secondo “TeamVolley” sul curriculum, dopo quello omonimo della sua città d’origine, a cui ha fatto poi seguito un’esperienza a Pavic Romagnano. Non solo risultati sportivi, ma soprattutto crescita delle atlete, attraverso grande ambizione e fame di raggiungere i propri obiettivi: questo l’identikit di Turcich.

«Sono contento – ammette il coach – perché rimango nel panorama biellese, quello che negli ultimi due anni mi ha dato tante soddisfazioni. Credo di aver dato tutto quello che potevo nella mia esperienza alla Virtus, purtroppo non è bastato. L’unico rammarico è non aver giocato nella categoria conquistata in primavera, ma sono felicissimo della chiamata del TeamVolley. Cercherò di portare tutto il bagaglio di conoscenze che ho accumulato negli anni, per dare il massimo e far crescere il più possibile le giocatrici. Ho già parlato con coach Fabrizio Preziosa, a breve ci incontreremo per definire il lavoro tecnico da impostare sul settore giovanile. Sono davvero contento e grato di questa opportunità».

Aggiunge il direttore sportivo biancoblu Marco Motto: «Dopo i recenti sviluppi, eravamo alla ricerca di un allenatore adatto a lavorare in coesione, che potesse fare un cammino importante con le nostre giovani. Una figura che avesse già dimostrato - nel proprio passato - di sapere far crescere un gruppo di giocatrici. Tra le opzioni, è saltato all’occhio Ivan Turcich, in questo momento libero. Ci siamo sentiti e abbiamo parlato, capendo che avremmo potuto fare bene insieme, perché condividiamo parecchie opinioni. Ci premeva avere un coach che potesse seguire da vicino le giocatrici del nostro settore giovanile, facendole crescere e impostando con il TeamVolley un percorso pluriennale. Lui ha accettato, abbiamo trovato l’accordo su tutti i dettagli e si è messo immediatamente a disposizione. Siamo felici di accoglierlo e fiduciosi che farà un buon lavoro, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati».