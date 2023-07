Calcio, arriva Sabin alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 comunica ufficialmente che l’esterno offensivo, Leonardo Sabin vestirà la maglia blu-cremisi nella stagione sportiva 2023/2024. Dopo una stagione da autentico fuoriclasse nella categoria di Promozione, con la bellezza di 16 reti siglate con la maglia del Bulè Bellinzago e la conquista dell’Eccellenza, Sabin approda alla corte di mister Ariezzo.

Il neo acquisto chiavazzese, classe 2001, nasce calcisticamente nelle giovanili del Borgosesia per poi affrontare il campionato Juniores nella Pro Roasio. Neanche il tempo di presentarsi in terra vercellese, Sabin viene notato subito dal tecnico della prima squadra Gianni Peretti che lo fa esordire senza alcun timore tra i “grandi” e qui, per lui, inizia la vera scalata verso grandi traguardi. Nella stagione 2019/2020 è il Dufour Varallo di Promozione (poi Eccellenza nella stagione 2020/2021) ad assicurarsi le sue prestazioni e, il baby talento, mette a segno 3 reti ricoprendo il ruolo di esterno basso. Conclusa l’avventura in quel di Varallo, Sabin viene prelevato dal Città di Cossato dove il tecnico Forzatti riserva per lui un ruolo più avanzato e centrale: esterno offensivo.

In questa posizione infila per ben 15 volte la sfera nel sacco e fa volare letteralmente la formazione ‘blues’ con i suoi gol e le sue giocate. Nella stagione conclusa pochi mesi fa - come descritto in precedenza - Sabin vince il campionato di Promozione con il Bulè Bellinzago ricoprendo un ruolo di assoluto protagonista. Esterno offensivo, ma all’occorrenza anche mezzala ed esterno difensivo, Sabin è un vero e proprio jolly a disposizione del tecnico Ariezzo e, nonostante la giovanissima età, è ritenuto uno dei giovani calciatori più promettenti a livello regionale. Corsa, tecnica, fisicità e semplicità nelle giocate fanno di lui un calciatore completo sotto tutti gli aspetti: una vera e propria spina nel fianco che ogni squadra desidererebbe avere nella propria scuderia.