La corsa non competitiva, in ricordo di Marica Messi, si terrà venerdì 14 luglio.

Il ritrovo è fissato alle ore 18:30, in Piazza Castello, all’interno del Ricetto Medievale di Candelo. Alla partenza potranno presentarsi i bambini, alle ore 19:45, per un percorso di 700 m; seguirà la corsa non competitiva, di 5 o 7 km, dedicata agli adulti.

Per chi vorrà fermarsi anche al termine della corsa, sarà possibile cenare all’interno del Ricetto.

Per ulteriori informazioni: 339.625.7800.