Biella Master delle Fibre Nobili, al via corso post-universitario e borse di studio a disposizione

Il Master delle Fibre Nobili è da sempre riconosciuto per la qualità dei suoi diplomati. Il corso di specializzazione rappresenta un ottimo biglietto da visita per chi si affaccia sul mercato del lavoro; il tasso di occupazione del 95%, concluso il Master, è infatti un chiaro indicatore dell’apprezzamento di cui godono, a livello globale, i diplomati e il corso presso le aziende del settore tessile-abbigliamento.

Il Master delle Fibre Nobili è un corso post-universitario della durata di tredici mesi, che mette a disposizione dei partecipanti una borsa di studio di 6.000 euro.

Nato nel 1986, è specificatamente mirato ad una conoscenza manageriale di tutta la filiera tessile, dell’abbigliamento e della distribuzione. Il Master è un “unicum” innanzitutto per la sua idea di base: le aziende sono come “botteghe d'arte”. I docenti, infatti, non sono esclusivamente professionisti della formazione, ma anche uomini d'azienda. Il percorso didattico del Master si articola attraverso stage aziendali preceduti e seguiti da lezioni in aula di introduzione ed approfondimento. Ogni stage aziendale ha una durata di due settimane circa e segue un percorso logico, articolato lungo tutte le fasi della filiera tessile: scelta e selezione delle materie prime, pettinatura, filatura pettinata, filatura cardata, tintoria, progettazione tessuti, tessitura, finissaggio tessuti, confezione sartoriale, confezione industriale, prodotto finito e accessori, maglieria, retail, abbigliamento e moda.

Durante il corso i futuri master affronteranno, Covid permettendo, momenti di particolare importanza e di esperienza anche internazionale in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone e U.S.A. Al termine del percorso formativo gli allievi svolgeranno un field project, cioè una attività di supporto per le aziende sostenitrici, per un periodo di circa tre mesi, collaborando allo studio di progetti, all'analisi di situazioni e a ricerche.

Informazioni utili: La sede è a Biella. La durata sarà di 13 mesi, a partire dall’8 gennaio 2024. Il termine per la presentazione della domanda è il 14 ottobre 2023. La quota di partecipazione è di 100 euro per contributo iscrizione e di 400 euro per partecipazione al corso propedeutico, che si terrà a Biella nel mese di novembre 2023.

Sono previste 4/5 borse di studio da 6.000 euro.

Link principale: www.biellamaster.it

Link secondario: www.biellamasterblog.com

Instagram: www.instagram.com/biella_master (@biella_master)

Fondazione Biella Master Fibre Nobili si trova a Biella, in corso G. Pella 2.

Contatti: Tel: 015 403391 - segret@biellamaster.it

Referente Prof. Giovanni Schiapparelli