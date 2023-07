Prende il via il progetto “ p ARTE cip AZIONE”, la Street Art invade Valle Mosso

“p ARTE cip AZIONE” nasce da un’idea dell’associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso, che ha lanciato la prima fase di un progetto di rigenerazione urbana e di valorizzazione del territorio con l’obiettivo di creare armonia e bellezza tra le vie della municipalità. Si è concretizzato con la collaborazione del Comune di Valdilana, con il supporto dell’assessore Carlo Grosso a tutte le fasi dell’iniziativa, l’Istituto Comprensivo scolastico Valdilana-Pettinengo, di Lanificio Botto Giuseppe & Figli, Elettrotecnica Vallestrona, Giardino Colori e altre importanti aziende del territorio. La rigenerazione urbana passa dal recupero di luoghi di prossimità; per guidare l’obiettivo stringono un patto di ferro arte e socialità.

Il percorso si sviluppa attraverso la collaborazione attiva di cittadini, associazioni, e istituzioni scolastiche, che trovano nell’incontro con l’artista, la possibilità di creare armonia e bellezza nel tessuto urbano di Valle Mosso in Valdilana. Sono previsti interventi artistici diffusi, evidenti e di alta qualità, negli spazi pubblici e privati del paese; per una riappropriazione cosciente del territorio che si abita. Nel mese di luglio verrà inaugurato il primo grande murales sulla facciata di una casa di proprietà comunale in cui verrà esaltata la memoria storica del nostro territorio. Autori sono gli artisti Gigi Piana e Fijodor Benzo.

Si inizia sabato mattina, quando gli artisti inizieranno ad abbozzare il loro lavoro e dialogheranno con i cittadini. Si potrà ammirare nella sua completa realizzazione a partire dai giorni della festa Patronale di S. Eusebio del 16 luglio. L'intento degli interventi previsti ha lo scopo di sollecitare domande, che partono dal passato storico del territorio, tengono presente l'oggi e danno una prospettiva sul domani della valle e più in generale della società contemporanea, l'approccio vuole essere non provocatorio ma nemmeno didascalico o pittoresco, ma attraverso il linguaggio delle arti contemporanee vuole creare anche spaesamento, esercizio fondamentale per ritrovare un appaesamento nuovo, i lavori proposti sono da considerare in prospettiva, considerando tutte le fasce d'età, ogni intervento prenderà una direzione, legata alla storia, al tessuto sociale, all'identità di un luogo che in anni di grandi trasformazioni cerca di ricreare la sua “mente locale”, i lavori saranno da considerare come tasselli di un puzzle che solo al termine renderà evidente il discorso nel suo complesso.

L’idea parte come progetto aperto e partecipato, la cui bontà e qualità è garantita da una direzione P a s s a g g i o a o r i e n t e Valle Mosso ASSOCIAZIONE “ Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso” Socrate artistica che, connettendo le diverse realtà, permetta di progettare e realizzare opere scelte e volute dai cittadini di ogni generazione, frutto della commistione tra l’artista, il territorio e i suoi abitanti. La volontà è di avviare un percorso ben definito che cresca e si sviluppi negli anni, coinvolgendo gradualmente tutte le municipalità, promuovendo ideali, tanto di appartenenza e identità, quanto di attrazione ed accoglienza verso i visitatori esterni, numerosi nel passaggio d’accesso all’ Oasi Zegna, che oggi trovano poche motivazioni di soste nel fondo valle.

Valle Mosso offre interessanti possibilità d’interventi urbani, pareti, muri di immobili che sono una porzione ben visibile del paese, il parco Reda, il teatro che è al suo interno, il muro di ingresso alla vecchia stazione dei treni, solo per citarne alcuni. Sono previsti interventi che vanno dalla Street Art all'installazione di opere, anche funzionali. La direzione artistica è affidata a Gigi Piana, che ha individuato per la parte realizzativa l'associazione torinese “ilcerchioelegocce” di cui Fijodor Benzo ne è l’anima che unisce artisti di diversa provenienza, legati dal comune indirizzo della Street Art nelle sue varie declinazioni, in modo da avere un bacino di possibili interventi, che valutati dalla comunità di Valdilana, saranno più adatti alla realizzazione. Parte da lontano il rapporto fra Valle Mosso e l’arte moderna. Con “Good Bye 900” dei giovanissimi street artist torinesi avevano abbozzato la loro immaginazione lungo il muro della stazione; era la prima primavera del nuovo secolo. Poi le importanti opere realizzate da Città dell’Arte – Fondazione Pistoletto sui muri esterni delle fabbriche Reda e Botto Giuseppe. Da pochi anni l’ingresso notturno a Valdilana prende vita con i profili luminosi di Botto Giuseppe.

I nuovi interventi di Street Art, che impattano e parlano in bella mostra su grandi facciate, proseguono un racconto e un dialogo con l’arte, la modernità, il passato e il futuro. La seconda fase del progetto prenderà il via a settembre con un work shop di 18 ore degli artisti Gigi Piana e Fijodor Benzo con gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso di Valle Mosso che grazie all’impegno del direttore Riccardo Ongaretto e delle insegnanti Gabriella Mondino, Simona Botta ed Elisa Vignazia permetterà ai ragazzi di comprendere il vero senso del progetto sulla propria identità. Si parlerà di arte urbana e di arte partecipata (6 ore dei due artisti per 3 gruppi di ragazzi in base all’età, da svolgere a settembre).

I ragazzi impareranno a fotografare o disegnare se stessi; un altro gruppo eseguirà ritratti o foto agli abitanti di Valdilana che lo desidereranno, ragionando sulla differenza tra abitare e risiedere. I volti raccolti, saranno assemblati, stampati e posizionati (insieme al gruppo di lavoro) e con un cambio di colore del fondale si formerà la scritta “IO SONO QUI, ORA .” Realizzazione pratica nel mese di ottobre. Il lavoro potrà diventare in progress, nell'arco degli anni, coinvolgendo le altre municipalità di Valdilana. Il prologo dell’intero progetto, concluso nei mesi scorsi, ha messo in mostra il paese di “stoffa buona”, culla dell’industria tessile che Pietro Sella, con le sue macchine, da inizio ottocento ha reso famosa nel mondo e che ancora oggi ospita lanifici i cui tessuti sono oggetti preziosi del Made in Italy nel settore moda. Con gigantografie di scorci del paese tra fine ottocento e inizi novecento, immagini di momenti di vita quotidiana, interni ed esterni dei luoghi del lavoro, le volontarie dell’associazione hanno allestito nelle vetrine degli esercizi commerciali chiusi, spazi di memoria, di aggregazione e di bellezza. Passato e presente che si mettono in bella mostra creando interesse e curiosità.