Biella, Oropa Music Festival 2023, un progetto umanitario con eccellenze da tutto il mondo FOTO

È stato presentato questa mattina, lunedì 10 luglio, “Oropa Music Festival 2023: un progetto umanitario per un mondo nuovo”.

La serie di eventi, che si svilupperanno dal 28 agosto al 3 settembre, debutterà con un grande concerto di importanti solisti e un ensemble del “Peace Orchestra Project”; la giornata proseguirà con esibizioni di musica da camera, che verranno riproposte ogni giorno e si concluderà in un gran galà di chiusura con la “Pop Orchestra”.

L’obiettivo è di rafforzare e diffondere il messaggio musicale, coinvolgendo i più giovani grazie all’immenso potere della musica classica: “Sono molto emozionato, dietro a questo importante evento c’è parecchio lavoro, impegno e dedizione; voglio offrire a Biella un’esperienza unica, all’insegna della gioia e dell’inclusività: la musica è un linguaggio universale e ciascuno potrà farne parte” afferma il giovane concertista biellese, Federico Gad Crema, fondatore del festival.

Il File Rouge dell’iniziativa è rappresentato dall’eccellenza musicale, un’occasione speciale per Biella: i rappresentanti più illustri della musica classica mondiale, giovani dai 18 ai 25 anni provenienti da 15 Paesi dei 5 continenti. 8 eventi in 7 giorni, di grande prestigio artistico.

L’ambasciatore del festival, Pop Orchestra, intende diffondere lo spirito di inclusione attraverso speciali turnées (che toccheranno il biellese, Locarno, Bologna, Rimini e Parigi) e riunire, sotto la stessa voce, le diversità a livello mondiale.

Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, è estremamente grato ed entusiasta: “Conosco Federico fin da quando era piccolo ed è un’emozione immensa poter sostenere gli obiettivi che ha raggiunto. È riuscito ad organizzare un evento incredibile e per Biella sarà un onore.”

Tra i protagonisti si annoverano: la rinomata violinista statunitense, Aubree Oliverson; il promettente direttore d'orchestra italiano, Giuseppe Mengoli; il direttore brasiliano, Ricardo Castro e la celebre pianista argentina, Martha Argerich.

L’assessore alla Cultura di Biella, Massimiliano Gaggino e il Consigliere delegato della Provincia di Biella per le politiche giovanili, Edoardo Maiolatesi, sostengono attivamente la proposta culturale: “Siamo una comunità decisamente attiva dal punto di vista artistico-culturale e intendiamo affermare questi valori attraverso un impegno assiduo a favore di nuove proposte. Occorre valorizzare i talenti dei nostri concittadini ed esaltarli a favore dello sviluppo valoriale. Federico Gad Crema è un grande esempio per la nostra realtà e collaboreremo in futuro, per fornire gli strumenti necessari alla realizzazione di altre manifestazioni. La manifestazione non coinvolgerà solo Biella, ma si snoderà anche a Sordevolo, Pollone, Candelo e Vigliano”.

Il festival vuole celebrare non solo la musica, ma anche le eccellenze territoriali, grazie alle importanti collaborazioni con enti pubblici e privati: dall’aspetto gastronomico a quello turistico, dall’arte, ai prodotti d’eccellenza biellesi.

Programma:

The Grand Opening Concert

Biella, Teatro Sociale Villani - (28th August 2023, 21:00)

Federico Gad Crema

- Pianist

Aubree Oliverson

- Violinist

Giuseppe Mengoli

- Conductor & Concertmaster

Peace Orchestra Project

- Orchestra

Villa Piacenza – FAI

Pollone, Villa Piacenza - (29th August 2023, 18:30)

Aubree Oliverson

- Violinist

Lora Markova

- Violinist

Lena Angelina von Almen

- Cellist

Cassia Drake

- Violist

Ricetto di Candelo

Ricetto di Candelo, Cantine di Crono - (30th August 2023, 19:00)

Aubree Oliverson

- Violinist

Lora Markova

- Violinist

Lena Angelina von Almen

- Cellist

Cassia Drake

- Violist

Castello di Montecavallo – FAI

Vigliano Biellese, Castello di Montecavallo - (31st August 2023, 18:30)

Aubree Oliverson

- Violinist

Lora Markova

- Violinist

Lena Angelina von Almen

- Cellist

Cassia Drake

- Violist

Fuori dai luoghi comuni – Quartetto d’archi

Biella, Chiostro di San Sebastiano - (1st September 2023, 18:00)

Aubree Oliverson

- Violinist

Lora Markova

- Violinist

Lena Angelina von Almen

- Cellist

Cassia Drake

- Violist

The Grand Closing Gala

Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II - (2nd September 2023, 21:00)

Federico Gad Crema

- Pianist

Ricardo Castro

- Conductor

Luca Buratto

- Pianist

Peace Orchestra Project

- Orchestra

Prove aperte con Martha Argerich

Biella, Teatro Sociale Villani - (3rd September 2023, 16:00)

Martha Argerich

- Pianist

Federico Gad Crema

- Pianist

Ricardo Castro

- Conductor

Alexandra AchilleaPouta

- Mezzo-soprano

Peace Orchestra Project

- Orchestra

Per informazioni dettagliate www.oropamusicfestival.com