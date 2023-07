Motociclista astigiano muore in Francia con la fidanzata per un incidente stradale (foto di repertorio)

Tragedia sulle strade francesi costata la vita a due giovani astigiani, Devis De Luca, 32 anni, titolare di Mister Glass di corso Casale e la fidanzata Ilaria Chiotto 30 anni.

L'incidente ieri, poco prima delle 16, in val Maurienne, sulla strada dipartimentale 1006. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Devis lascia anche due figliolette avute da una precedente relazione

.Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, ma per i due motociclisti non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono a cura della gendarmeria francese che ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.