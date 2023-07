Dal Nord Ovest - Auto in fiamme, SS33 chiusa per oltre un'ora

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 12:30 per l'incendio di un'autovettura sulla strada statale 33 del Sempione in direzione nord tra le uscite di Anzola e Pieve Vergonte.

Le operazioni di spegnimento effettuate da una squadra del distaccamento di Domodossola con autobotte e una squadra dalla sede centrale di Verbania, sono state complicate dal collasso del serbatoio di carburante dell'auto a seguito dell'incendio, ed hanno previsto l'uso di schiuma estinguente.

Sul posto anche i carabinieri di Gravellona Toce, la polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità e il personale della ditta che gestisce il tratto di competenza per la bonifica. La superstrada è rimasta chiusa per circa un'ora in direzione nord per consentire le operazioni di soccorso e poi è stata riaperta una corsia in attesa del soccorso stradale per rimuovere l'auto.