Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco in una palazzina di Chiavazza. Stando alle informazioni raccolte, alcuni residenti hanno segnalato l'allagamento di un alloggio a causa probabilmente di un guasto alle tubazioni dell'acqua. Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto, in attesa delle riparazioni dei tecnici preposti.