Attimi di paura per un 37enne di origini marocchine, coinvolto in un incidente stradale autonomo.

È successo ieri, 9 luglio, a Lessona: stando alle prime ricostruzioni, sarebbe scoppiato un pneumatico mentre si trovava alla guida, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito di traverso sulla carreggiata.

Fortunatamente non è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito e il carro attrezzo per la rimozione del mezzo.