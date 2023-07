Incidente stradale nel cuore della notte a Quaregna Cerreto. È successo all'1.30: a rimanere coinvolti un'auto e uno scooter. Proprio quest'ultimo, stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe dato alla fuga allontanandosi dal luogo del sinistro.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e il conducente del mezzo, un 52enne di Biella, rimasto indenne nell'impatto, con danni alla fiancata. Sono in corso gli accertamenti del caso per identificare il conducente del motoveicolo.