Collisione tra due auto allo Strona Motor Show, contusi 4 membri degli equipaggi

4 feriti lievi, 2 auto incidentate allo Strona Motor Show, l'esibizione non competitiva ludico ricreativa di auto storiche e moderne, andata in scena lo scorso weekend. Stando alle ricostruzioni del caso, si è verificata una collisione tra due mezzi in pista nel pomeriggio di ieri, 9 luglio.

Nell'impatto sono rimasti contusi i membri dei due equipaggi e l'asfalto si è riempito d'olio rendendo scivoloso il tratto di strada. Presenti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza. In seguito, lo staff organizzativo ha ripulito l'arteria e interrotto la manifestazione un'ora prima del tempo prestabilito proprio per garantire la sicurezza dei partecipanti. Hanno poi eseguito un passaggio i Carabinieri.