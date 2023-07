Nessun ferito ma solo danni alle due auto rimaste coinvolte in un incidente stradale. È accaduto a Biella, in via Ramella Germanin, intorno alle 14.50 di ieri, 9 luglio.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi. Indenni le due conducenti: una torinese di 47 anni e una 58enne residente in città.