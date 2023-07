“2 uomini in bici attraversano la strada in Super e scavalcano lo spartitraffico” il racconto di un lettore (foto di repertorio)

Percorre il tratto iniziale della Super in direzione di Cossato quando all'improvviso spuntano sulla strada due uomini in bicicletta, intenti ad attraversare la carreggiata e scavalcare lo spartitraffico in cemento. Non contenti, sono saliti a bordo dei loro mezzi e si sono diretti verso il capoluogo.

A raccontare il fatto, accaduto intorno alle 20 di ieri, 9 luglio, un nostro lettore che ha subito lanciato l'allarme. Un'infrazione del codice della strada davvero grave, che poteva costar cara.