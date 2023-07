Buona la prima a Pollone per la Cena in Bianco FOTO

Come si dice in questi casi "buona la Prima" e cosi è stato. 130 i partecipanti a questo primo appuntamento a Pollone. La messa inscena presso la spettacolare piazza San Rocco, ai piedi del Parco della Burcina, elegantemente addobbata per ricevere i commensali che, puntuali si sono presentati con tavoli sedie tovaglie e quantaltro necessario e naturalmente tutti in bianco.

Una serata fortemente voluta da Ass. Neiuroland Onlus a sostegno dell'ospedale Regina Margherita di Torino con l collaborazione di Pro Loco di Pollone APS e il Patrocinio del Comune di Pollone. Una serata decisamente estiva ha permesso lo svolgimento con successo del programma, in una piazza che dopo il benvenuto del vice presidente Neuroland Marco Guglielminotti, del Sindaco Sandro Bonino e del Presidente della Pro Loco Adriano Giaretta finalmente ci si è seduti a tavola nel assoluto rispetto della tradizione Italiana che vede il cibo come amalgama di convivialità e per il piacere di stare insieme.

Ogni tavolo è risultato perfettamente imbandito in modo assolutamente elegante con fiori scrupolosamente bianchi, con tovaglie in tessuto e stoviglie in ceramica, calici bicchieri per l'acqua rigorosamente in vetro. illuminazione ai tavoli senza fiamme libere. Bandita tassativamente la plastica. Ognuno ha potuto dare il massimo risalto alla propria creatività nel rispetto di alcune semplici regole come linee guida, già suggerite in precedenza, punti fondamentali per poter partecipare. Le 5 E: Etica, Estetica, Ecologia, Educazione, Eleganza. Centrato l'obiettivo, raccolta una discreta somma che verrà inoltrata tramite l'associazione Neuroland Onlus all'ospedale regina Margherita di Torino.

Il grazie degli organizzatori e un arrivederci alla prossima cena in bianco. Le foto testimoniano il bel risultato, sotto al cielo stellato di Pollone e sotto lo sguardo attento e divertito di Margherito Ambassador, la mascotte scelta da Neuroland Onlus.