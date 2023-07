Valdilana, operativo dal 14 luglio il sito di atterraggio notturno a Soprana

A Valdilana si sono conclusi i lavori per la nuova piazzola dedicata all’elisoccorso presso l’area antistante al cimitero di Soprana. Il punto di atterraggio diverrà operativo dopo l’effettuazione del test notturno previsto per le 21.30 del prossimo 14 luglio.

“Questo intervento completa la mappa delle postazioni di Valdilana adibite al servizio di emergenza per l'elisoccorso durante l’intera giornata, notte compresa – spiega il sindaco Mario Carli – Infatti, con Soprana che si aggiunge alle elisuperfici già validate, come il campo sportivo di frazione Grassi a Valle Mosso e quella di frazione Ferla a Trivero, finalmente tutto il territorio comunale sarà coperto in modo ottimale. Le piste di atterraggio sono state ubicate strategicamente proprio per permettere il massimo della rapidità e dell’efficacia degli interventi, anche da un punto di vista di localizzazione geografica. Un grazie particolare a Roberto Colombo, coordinatore della Commissione Tecnica dell'Elisoccorso 118 e al direttore della Struttura Complessa Elisoccorso Roberto Vacca per la fattiva collaborazione”.

Per i cittadini interessati ad assistere al volo di prova, in programma venerdì 14 luglio, alle 21.30, si raccomanda per ovvie ragioni di sicurezza di stazionare all’esterno dell’area atterraggio. Il volo potrebbe essere annullato in caso di condizioni meteo non favorevoli o per esigenze di servizio legate alla richiesta di soccorso medico.