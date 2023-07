Passaporti, novità per i genitori dei minori

L’articolo 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 ha introdotto una importante novità per il rilascio dei passaporti: in presenza di un figlio minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell’altro coniuge e il passaporto potrà esser emesso in modo semplificato a meno che non esista un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio.

Stessa regola si applica per il rilascio delle carte di identità valide per l’espatrio. Lo riferisce la Polizia di Stato in un nota sul proprio sito web.