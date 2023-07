Gaglianico sempre più inclusivo, via barriere architettoniche: pronti 50mila euro per lavori

Continua l’attività dell’amministrazione di Gaglianico per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In questi giorni sono in corso i lavori di realizzazione da parte dell’impresa Sogno di rampe e scivoli per consentire l’accessibilità ai percorsi pedonali della Frazione Pralino. L’importo dei lavori è di circa 50.000 euro.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi di quest’interventi perché oltre ad essere nel nostro programma elettorale ci impegna con i cittadini e ci consente di realizzare un Paese sempre più accogliente ed inclusivo” commenta il sindaco Paolo Maggia “L’età media della popolazione di Gaglianico e del Biellese sta crescendo sempre più e per ogni amministratore di questo territorio deve essere un impegno costante garantire alle persone fragili una qualità della vita alta permettendo loro di viverla quanto più autonoma possibile”.