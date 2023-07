Cerino Zegna, con il tuo 5x1000 aiutaci a dare qualità alla terza età

LA VERITÀ?

LA VERITÀ È CHE NON ABBIAMO MOLTA SCELTA: se vogliamo avere qualche possibilità di vivere bene l’ultimo tratto della vita, DOBBIAMO occuparci di vecchiaia.

La Fondazione Cerino Zegna lavora da CENTO ANNI nei servizi agli anziani, impegnandosi per aprirne sul territorio, per supportare la domiciliarità, la semi-residenzialità e, infine, la residenzialità.

CENTO ANNI, durante i quali, la Fondazione Cerino Zegna ha capito che il “chi siamo” può essere considerato come l’affermazione di un’appartenenza, ovvero “di chi siamo”? perché il “Cerino Zegna” non è un’isola e opera affinché i suoi ospiti siano sempre e comunque parte attiva della comunità. Una comunità che ci testimonia, ancora oggi, di non essersi dimenticata di noi; con quanto raccolto dalle donazioni del 5x1000, dall’anno 2012, abbiamo potuto investire circa 60.000,00 € in attrezzature per i nostri ospiti.

ANCHE QUEST’ANNO DONACI IL TUO 5X1000

Come devolvere il 5x1000 alla Fondazione Cerino Zegna Al momento della consegna della dichiarazione dei redditi (730, CUD e Modello Unico): firmare il riquadro dedicato al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” indicare il nostro codice fiscale: 8 1 0 6 5 8 9 0 0 2 2

CENTO ANNI DI STORIE ... SENZA TEMPO