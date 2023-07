Movimento 5 Stelle, a Roppolo incontro pubblico sull'inceneritore di Cavaglià

Riceviamo e pubblichiamo: “Il M5S biellese organizza un incontro pubblico che si terrà giovedì 20 luglio presso la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio in località Morzano di Roppolo alle 18.

Il tema sarà quello dell'inceneritore proposto dalla società A2A a Cavaglià. Il progetto è attualmente in una fase molto delicata che segue le audizioni dell'inchiesta pubblica indetta dalla Provincia di Biella e precede l'iter autorizzativo. Non facciamo l'errore di credere che sia un problema che riguarda solo i cittadini di Cavaglià, o la fascia di confine tra le province di Biella e Vercelli. E' in realtà un problema gravissimo che riguarda l'intero territorio biellese e non solo.

Se realizzato il mega impianto da 280.000 tonnellate di rifiuti speciali (quantità che eccede notevolmente i fabbisogni del territorio) è in grado di assestare un colpo terribile alle speranze di rilancio turistico del Biellese e alla sua economia. Il basso Biellese non può più essere considerato la pattumiera del Piemonte, terra di rifiuti, cave, discariche, impianti di trattamento di ogni genere! Inoltre sono evidenti i problemi che saranno arrecati alla salute collettiva, alla possibilità di realizzare coltivazioni bio, alle coltivazioni di origine protetta, all'ambiente. E' necessario che sia alzato il livello di attenzione e di impegno da parte di tutti: cittadini, associazioni, Comuni e naturalmente forze politiche.

Seguirà un rinfresco a rifiuti zero. E' necessario prenotare quanto prima la partecipazione a: ilbiellesecentopercentobio@gmail.com sia perché i posti sono limitati sia per avere indicazioni sull'organizzazione del rinfresco”.