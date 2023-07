Scacchi, anche tre ragazzi del Club Valle Mosso – Biella ai Campionati Italiani Giovanili 2023

Si disputano a Tarvisio dal 2 al 9 luglio le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Giovanili Under 18 e tra i moltissimi giovani e giovanissimi che si sfideranno su 9 turni ci saranno anche tre dei ragazzi dello Scacchi Club Valle Mosso – Biella.

Lo annuncia la stessa realtà sportiva sul proprio sito web: “Nel torneo Under 18, ultima possibilità di disputare le Finali per il quasi diciottenne Giacomo Ghiardo, che secondo noi potrà togliersi qualche soddisfazione, in quanto il suo Elo (1549) non rappresenta probabilmente la sua vera forza di gioco. Debutto assoluto ai Campionati per Giulio Albertazzi nell’Under 14. Per lui, in un torneo storicamente molto partecipato, la strada sarà complicata: da lui vogliamo però vedere degli incontri giocati sfruttando bene il tempo a disposizione, onde evitare di incappare in qualche svista. Seconda partecipazione infine per Federico Rama, che quest’anno affronterà il torneo Under 10. Essendo nel primo dei due anni di categoria, Federico dovrà affrontare qualche difficoltà, ma anche lui potrà uscire dal torneo con un buon risultato, sempre che usi al meglio il tempo messo a disposizione”.