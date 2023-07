Calcio, Valdilana Biogliese in Promozione: il Comune consegna una targa speciale alla società

Il sindaco Mario Carli e il Consiglio Comunale hanno consegnato una targa all’USD Valdilana Biogliese durante la seduta del 6 luglio scorso. Il riconoscimento è andato ad atleti, staff tecnico e dirigenti per aver raggiunto l'obiettivo, attraverso brillanti risultati sportivi, del passaggio dal campionato di Prima Categoria a quello di Promozione.

Visibilmente soddisfatto il primo cittadino: “Abbiamo voluto, attraverso un piccolo gesto, valorizzare l’importante risultato raggiunto sul campo dalla prima squadra e con l’occasione ringraziare per tutte le attività che l’unione sportiva svolge in favore dei diversi settori giovanili. La pratica sportiva è indispensabile per la formazione complessiva dei giovani, ideale per sviluppare diverse competenze atletiche, relazionali e valoriali. Per questo la nostra amministrazione promuove e sostiene lo sport attraverso investimenti in strutture, persone e contributi alle diverse associazioni. La targa in ricordo del traguardo del passaggio di categoria, quindi non è un evento estemporaneo, ma il risultato dell’impegno quotidiano che l’intero movimento mette a servizio della nostra comunità".

Concorde l’ assessore allo Sport Ferla Pradeep che ha salutato i diversi rappresentanti della società presenti e ha consegnato l'attestato al presidente dell’USD Valdilana Biogliese Salvatore Giordano e al capitano della prima squadra Marco Vaglio Ostina. Lo stesso Giordano ha così parlato: "Siamo contenti di quanto fatto dai ragazzi, dall’allenatore Rubini e da tutto lo staff. Colgo l’occasione per ringraziare anche tutti gli altri componenti della società che a vario livello si occupano dei settori giovanili che coinvolgono numerosi bambini e ragazzi. Un ringraziamento al Comune per la collaborazione e il sostegno alle nostre attività”.