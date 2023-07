Calcio, due grosse novità nel settore giovanile della Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 è lieta di annunciare ufficialmente importanti novità riguardo il Settore Giovanile per la stagione sportiva 2023/2024.

Rosario Cariolo siederà nuovamente sulla panchina dell’Under 15 (annata 2009) anche nella prossima stagione sportiva. Con il suo carattere, carisma e professionalità è riuscito ad ottenere ottimi risultati ed ha portato dei notevoli miglioramenti ai ragazzi da lui allenati. Il progetto di crescita dei giovani calciatori prosegue e, anche per l’annata prossima, il Club ha individuato in Cariolo - Istruttore ‘Licenza UEFA C’ - la figura giusta per poter innalzare nuovamente il livello.

Per ciò che concerne la categoria Under 14 (annata 2010), è ufficiale la conferma del tecnico Ermanno Baudo. Da molte stagioni all’interno della famiglia blu-cremisi, Baudo, fresco di ‘Licenza UEFA B’, ha portato ogni anno miglioramenti all’intera società e ad ogni singolo tesserato. I risultati ottenuti fino ad ora dal tecnico e dalle categorie da lui allenate sono sempre stati positivi e al di sopra delle aspettative. La Società dunque intende proseguire con lui per il progetto di crescita dei giovani calciatori.