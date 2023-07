1500 atleti al Gran Trail Courmayeur, nella 55 arriva 2° la biellese Agnese Valz Gen

Pubblico delle grandi occasioni a Courmayeur per il Gran Trail che ha registrato un'edizione da record: ben 1500 atleti provenienti da 40 nazioni suddivisi in tre differenti gare.

Nella GTC55 ha trovato gloria anche una podista biellese: si tratta di Agnese Valz Gen, la portacolori de La Vetta Running, giunta al traguardo in seconda posizione con un tempo di 6h49', alle spalle della vincitrice Giuditta Turini (6h36'). Terza, invece, Irene Mantica (6h50').

“Una gara piena di incognite e di insidie – spiega l'atleta originaria della Valle Cervo – Da un paio di mesi, infatti, non gareggiavo per via di alcuni acciacchi fisici. Inoltre, era la prima volta che prendevo parte a questa gara e non conoscevo appieno il percorso. L'obiettivo era arrivare in fondo e tagliare il traguardo. Per fortuna, la temperatura era ottima per correre ed ero serena durante il percorso. Anche le gambe hanno risposto bene. Sono soddisfatta del risultato e contenta di aver gareggiato con una grande campionessa come Giuditta. Guardo con ottimismo i prossimi impegni che verranno”.