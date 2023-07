Evento ANCI sul PNRR, Pella: “ Comuni sono e restano i principali investitori pubblici del nostro Paese”

Si è chiuso, mostrando numeri e contenuti di grande successo, l’evento “Missione Italia” organizzato da ANCI e dedicato al PNRR per fare il punto sullo stato di avanzamento e sugli importanti traguardi raggiunti finora dai comuni italiani.

A fare il punto il vice presidente vicario Roberto Pella: “I dati emersi ci dicono che i comuni si confermano i primi e principali investitori pubblici del Paese, avendo raggiunto puntualmente gli obiettivi previsti dal Piano, grazie a un notevole sforzo in termini di personale e risorse appaltate. Un impegno senza precedenti per i territori che ci consegna una fotografia nitida: 91% delle assegnazioni di risorse previste, 51% di tutte le gare bandite, aumento della spesa dei Comuni del Sud, alta partecipazione dei piccoli comuni. Dati da valorizzare e cantieri sotto gli occhi di tutti i nostri cittadini con cui abbiamo preso gli impegni, in un percorso di quotidiano contatto e fattiva collaborazione con il Governo Meloni che, a questo importante appuntamento, ha confermato, con la sua ampia partecipazione - 11 ministri e 3 sottosegretari e la sua ampia disponibilità, di credere nel PNRR e nella relazione con i comuni, assicurando il successo dell’evento come mai si era visto negli anni precedenti. Siamo convinti di attraversare un momento cruciale per il Paese, e non molleremo, chiediamo ulteriori semplificazioni e personale stabilizzato per il post-2026 per non tornare ai vincoli del passato che il nuovo Patto di stabilità adombra proprio nel dibattito di questi giorni. Ci rivolgiamo all’Europa, forti di questi risultati, perché non siano ripristinati, anzi, al contrario, siano svincolate dallo stesso Patto alcune spese proprie dei sindaci per i territori”.