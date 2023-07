Evento culturale da non perdere a Salussola. Il Comune, con la collaborazione dell'associazione AVPS, ha in programma la presentazione del libro “A un passo da me” con un piccolo spettacolo teatrale. L'evento avrà luogo giovedì 13 luglio, alle 21, al Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra in via Duca d'Aosta 7.