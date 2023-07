Fumo e scintille da un palo dell'illuminazione pubblica a Ponderano. L'allarme è stato lanciato stamattina da un alcuni passanti in prossimità dell'incrocio semaforico della frazione Alberetti.

A sfiammare una scatola di derivazione della corrente posizionato sulla sommità del lampione. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i tecnici preposti per le operazioni di ripristino. Presente anche la Polizia Locale.