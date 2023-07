Lessona, rissa tra giovani in piena notte. A Biella ferito un ragazzo “troppo insistente” (foto di repertorio)

Liti, risse e spintoni nella notte appena trascorsa nel Biellese. Intorno alle 2, nel parco giochi di Lessona, la discussione tra alcuni giovani si è presto trasformata in una rissa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, assieme agli agenti della Questura e al personale della Guardia di Finanza, per riportare alla normalità la situazione.

Qualcuno sarebbe rimasto ferito nell'alterco, scoppiato – sembra – per questioni sentimentali. Nel corso degli accertamenti sono state identificate 6 persone, residenti nei comuni limitrofi a Lessona. Sono in corso ulteriori indagini per valutare eventuali ed ulteriori responsabilità.

A Biella, invece, in tarda nottata, un ragazzo avrebbe riportato un'escoriazione al volto nel rione di Riva: stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe attaccato bottone con una ragazza, che lo avrebbe invitato a smetterla. Al suo rifiuto avrebbe continuato fino a quando il fratello di lei non l'avrebbe schiaffeggiato al volto e allontanato con una spinta. Presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.