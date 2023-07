Evade dai domiciliari, poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

È stato tratto in arresto un uomo residente in Valle Cervo con l'accusa di evasione, violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando alle ricostruzioni del caso, il biellese si è portato ieri mattina nel comune di Andorno Micca violando la sorveglianza speciale. Scoperto dalle forze dell'ordine, è stato messo ai domiciliari, in attesa della direttissima.

Poi in serata un nuovo intervento: lo stesso sarebbe stato trovato sotto l'abitazione di un residente e, dopo esser stato assistito dal 118, ha fatto prima tappa all'ospedale per l'assistenza del caso poi al comando dei Carabinieri per gli accertamenti di rito. Qui, per ragioni ignote, avrebbe aggredito i militari dell'Arma, ferendone uno. Così, nei suoi confronti, sono scattate le manette.