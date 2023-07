Cossato, cede il freno a mano e l'auto in sosta finisce in mezzo alla strada (foto di repertorio)

Non funziona il freno a mano e l'auto finisce in mezzo alla strada. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose, o persone. Il fatto è accaduto ieri, intorno alle 18.40, nel comune di Cossato. Sul posto i Carabinieri per la messa in sicurezza del mezzo.