Città europea del vino 2024, c'è anche Vigliano. Vazzoler: "Grande lavoro di squadra"

Il 4 luglio, a Bruxelles, il network RECEVIN (Rete Europea delle Città del Vino) ha conferito a 20 Comuni dell’Alto Piemonte e del Gran Monferrato, fra cui Vigliano Biellese, il riconoscimento di Città europea del Vino 2024. Il titolo, che a rotazione premia le migliori aziende produttrici di un territorio italiano alternandosi con altre città vignaiole di Portogallo e Spagna, è stato assegnato per tutto il prossimo anno a 20 città piemontesi unite sotto un’unica sigla e un programma condiviso di eventi, meeting, convegni e degustazioni distribuiti sulle provincie di Alessandria, Biella, Novara, VCO e Vercelli.

Il passaggio del testimone dalla regione vinicola portoghese del Duoro al Piemonte è avvenuta dopo l’esame di tre candidature pervenute all’Associazione Nazionale Città del Vino: Montepulciano (Siena), San Clemente (Rimini) e appunto la cordata delle città piemontesi, che oltre al titolo hanno conquistato grande visibilità sul palcoscenico internazionale 2024 dedicato all’enologia.

«Si tratta di un riconoscimento molto importante per il territorio – ha commentato il sindaco, Cristina Vazzoler – È frutto del grande lavoro di squadra svolto da tutti i comuni che hanno aderito all’associazione. Speriamo in un riscontro positivo da parte di chi verrà a visitare il nostro territorio. Per questo dovremo attivarci per migliorare sempre più la qualità dell’accoglienza proprio in relazione al movimento turistico innescato dal titolo conseguito, che premia la produzione vitivinicola nostre tre dimore storiche e le iniziative di sostegno che l'amministrazione comunale ha messo in campo in questi anni.»