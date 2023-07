Ronco, bocciate mozioni della minoranza. Patelli: “Anche rendere l'utero in affitto reato universale, è una vergogna”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Discusse e BOCCIATE giovedì sera, 6 luglio, in Consiglio Comunale a Ronco Biellese le due MOZIONI, presentate da me e dal consigliere Claudio Cogato. La prima, depositata a partire da febbraio e ignorata per 4 volte (ma noi siamo testardi), sul CONTRASTO ALLA DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA DI OBBLIGO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E ENTRO IL 2030 PER TUTTI GLI IMMOBILI RESIDENZIALI.

Dichiarazione di voto contrario del geometra Davide Canova e la maggioranza compatta ha bocciato la mozione. Quindi, cari concittadini di Ronco Biellese, quando sarete obbligati a spendere una barca di soldi per mettervi in regola con questa folle direttiva imposta dall’UE, sappiatelo che alla sindaca e a tutta la maggioranza non frega assolutamente niente dei vostri problemi. Anzi, ritengono la direttiva un’ottima iniziativa. Uno schiaffo alle famiglie italiane. Se non ci credete andate a leggervi il verbale della seduta e perdonatemi se ero un po’ arrabbiata ma, un’altra direttiva sulla testa e sul portafoglio di 8 milioni di famiglie italiane, una mazzata economica in un momento di grande difficoltà per tanti, mi fa imbestialire.

Avere a cuore l'ambiente pulito è fondamentale ma non possono essere le famiglie in difficoltà a pagarne le spese. La Lega cercherà di bloccare e modificare questa ennesima imposizione di Bruxelles contro il patrimonio immobiliare e culturale del nostro Paese.

Anche l’altra mozione PER RENDERE L’UTERO IN AFFITTO REATO UNIVERSALE è stata bocciata. Stendo un velo pietoso sulla dichiarazione di voto contrario della sindachessa che ha pianto lacrime di coccodrillo per la delicatezza e l’intimità del tema. Tutta la maggioranza ha votato compatta contro la mozione, quindi a favore dell’utero in affitto, in perfetta linea col PD di Elly Schlein, che è notoriamente a favore di questa pratica barbara dalla mentalità medievale.

Evidentemente per l’amministrazione di Ronco Biellese, all’estero una donna in difficoltà economica può essere quindi noleggiata, affittata come un monopattino e mettere al mondo un figlio che non vedrà mai più. È un’idea che mi fa schifo, l'utero in affitto dovrebbe essere un reato universale perché le donne non si comprano. Ritengo doveroso esprimere la mia più ferma condanna nei confronti di coloro che si affidano alla pratica dell’utero in affitto, incentivando lo sfruttamento del grembo di una donna per fini economici e la mercificazione dei bambini, selezionandone le caratteristiche come un qualsiasi prodotto da banco.

La Lega continuerà a portare avanti la sua battaglia in Parlamento con la proposta di legge che mira a dichiarare questa pratica un reato perseguibile anche se commesso all'estero e per fermare l’espansione di uno squallido business da miliardi di euro ogni anno. Vergogna alla sindaca e alla maggioranza di Ronco Biellese, evidentemente a favore della donna come oggetto di business e del bambino come merce di scambio economico”.