Terre alte e telai Valdilana, 5 camminate alla riscoperta del territorio

Camminate, esercizi a corpo libero all'aria aperta per il benessere della persona e visite ai siti culturali. Questo l'obiettivo di “Terre alte e telai Valdilana”, l'iniziativa realizzata dal Comune e dal CPIA Biella-Vercelli nell'ambito dei PON 2014-20.

Il programma, visibile nel manifesto, prevede 5 eventi sul territorio nei giorni di 12-17-24-31 luglio e 7 agosto. Il ritrovo è previsto per le 9 e il ritorno per le 15 con pranzo al sacco. Per info: 015.7592214 o istruzione.valdilana@ptb.provincia.biella.it